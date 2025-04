Matilde Brandi accusata di body shaming dall'assistente: "Mi diceva dimagrisci o torni a casa"

Dopo le dichiarazioni pubbliche di Matilde Brandi contro la sua ex assistente e le cause della rottura con la collega Angela Melillo, Daniela Sbardellati decide di raccontare la sua versione dei fatti. In un lungo post su Instagram, l'ex collaboratrice rivela episodi dolorosi di bodyshaming e rapporti tossici vissuti durante i tre anni trascorsi al fianco della showgirl.

L'ex assistente risponde allo sfogo di Matilde Brandi

La miccia si accende con un post - poi cancellato - pubblicato da Matilde Brandi, in cui la sua ex assistente viene descritta come "manipolatrice" e "arrogante". La donna in questione, Daniela Sbardellati, non si tira indietro e replica duramente alla ex concorrente di Ne vedremo delle belle. Lo fa con un post social in cui spiega di essersi sentita obbligata a intervenire dopo aver letto quelle parole: "Mi ha sempre detto che io non sono nessuno e la gente crederà a lei che è un personaggio famoso".

Inizia così un racconto lungo e dettagliato di soprusi psicologici, cominciato quando Sbardellati, semplice fan, è entrata nel mondo di Brandi. "Mi ha più volte obbligato a dimagrire. Ricordo perfettamente una frase in particolare: 'Comprati la bilancia e mandami il peso ogni mattina. Se non dimagrisci, torni a Brescia'", scrive l'ex assistente. Che rivela anche come l'ex datrice di lavoro avesse persino contattato suo padre, perseverando quindi con il body shaming. "Spesso, a causa dei suoi sbalzi d'umore, mi urlava contro davanti ad altre persone, anche solo se mangiavo più del dovuto secondo i suoi standard".

Una collaborazione intensa tra teatro, reality e vita privata

Matilde Brandi a L'isola dei famosi

La donna racconta un rapporto lavorativo totalizzante: assistente personale, social media manager, confidente, baby sitter, addetta alla scuola di danza. "Durante il suo spettacolo teatrale le suggerivo le battute tramite auricolare. Quando ha partecipato all'Isola dei Famosi mi sono occupata dei suoi animali e delle figlie", racconta Sbardellati.

Il legame professionale si spezza al rientro dal reality, quando Matilde Brandi interrompe ogni contatto, secondo l'ex assistente, influenzata da racconti di terzi. "Ha preferito ascoltare solo una versione della realtà. Forse perché sa che potrei smontare tutto in un attimo... anche solo mostrando alcuni screenshot".

La difesa di Angela Melillo e le accuse di Brandi

A sorpresa, però, Angela Melillo assume Daniela Sbardellati come sua assistente, provocando quindi la rottura con la collega Matilde Brandi. "Per me è stato un tradimento", aveva dichiarato la showgirl.

Ma Sbardellati difende Melillo: "Leggere certe cose su Angela - che reputo una persona educata, corretta e di buon cuore - mi sembra profondamente ingiusto".