NCIS: Los Angeles, episodi finali, e Blue Bloods, stasera su Rai 2: trama e cast

Stasera 5 giugno, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di NCIS: Los Angeles, si tratta del finale di serie dello spinoff di NCIS, come annunciato all'inizio di quest'anno. A seguire verrà trasmesso un episodio di Blue Blood, la serie con Tom Selleck. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

NCIS: Los Angeles

Crime action nato dalla serie madre NCIS - Unità anticrimine: l'OSP (Office of Special Projects) è una sezione segreta della NCIS sita in Los Angeles. Il team, diretto dalla leggendaria Hetty Lange, lavora sotto copertura per catturare criminali che minacciano la sicurezza nazionale ed ha accesso alle più moderne tecnologie

Gli episodi di stasera corrispondono al finale di serie, ritroveremo LL Cool J nello spinoff NCIS: Hawai'i.

Episodi del 5 giugno 2023

Stagione 14 - Episodio 20 - Un nuovo inizio (prima parte)

La squadra dell'N.C.I.S. viene coinvolta da Kerry Adams, agente speciale al comando dell'A.T.F., in un caso di trafficanti d'armi di cui si sta occupando l'agente infiltrato William Newsome.

Stagione 14 - Episodio 21 - Un nuovo inizio (seconda parte)

Dopo aver accertato che la talpa dei trafficanti di armi, è un agente dell'ATF, la squadra deve ancora smantellare l'organizzazione e capire la provenienza delle armi, tramite l'aiuto dell'informatrice Nina e dell'infiltrato Newsome. Nel frattempo, i membri dell'NCIS devono anche affrontare dei problemi personali.

Blue Bloods

Un dramma che si svolge nell'ambiente del Dipartimento di Polizia di New York: da generazioni la famiglia Reagan lavora nelle forze dell'ordine e come suo padre prima di lui, Frank ha raggiunto il grado di Capo del Dipartimento. I suoi tre figli hanno seguito la tradizione di famiglia e insieme combattono contro il crimine e le insidie della corruzione e della politica.

Blue Bloods viene trasmesso dalla CBS da tredici stagioni. La serie tornerà anche il prossimo anno dopo che il cast e i produttori hanno accettato una riduzione dello stipendio, si parla di un taglio del 25%.

Episodio del 5 giugno 2023

Blue Bloods - Stagione 13 - Episodio 21 - Il segreto della felicità (Finale di Stagione)

Danny e Baez collaborano con Jackie Curatola, l'ex partner di Danny per trovare un killer che emula gli omicidi di un caso precedente. Frank e il sindaco Chase discutono su come gestire al meglio l'aumento dei senzatetto a New York.

