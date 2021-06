Naya Rivera, suo padre e l'ultima chiamata su FaceTime prima dell'incidente: "Mi manca"

Il padre di Naya Rivera ha ricordato l'ultima chiamata con la figlia su FaceTime in occasione di un'intervista esclusiva per People.

In occasione di un'intervista esclusiva per People, il padre di Naya Rivera ha ricordato l'ultima chiamata con la figlia su FaceTime poco prima che morisse in un tragico incidente mentre si trovava su un'imbarcazione, insieme a suo figlio Josey.

Il padre di Naya Rivera ha ricordato l'ultima chiamata con la figlia e ha raccontato: "Mi cercava per comunicarmi puntualmente tutte le sue nuove idee. E quel pomeriggio voleva andare a nuotare insieme a Josey nel bel mezzo del lago in cui era andata in vacanza". Poi, quando il figlio di Naya, ha raccontato al nonno che la barca non era ancorata, George Rivera si è reso conto che, forse, andare a nuotare nel lago non era stata l'idea migliore di tutte.

Naya Rivera posa di fronte ai fotografi di Giffoni Experience 2013

George Rivera ha ricordato: "Avrei dovuto avvertirla di non abbandonare la barca. Glielo avrei dovuto dire e avrei dovuto sottolineare il potenziale pericolo della situazione in cui si stava cacciando. Ho avuto fin da subito un pessimo presentimento che mi ha preso allo stomaco". Dopo qualche minuto, la chiamata su FaceTime si è interrotta e ha donato a George Rivera l'ultimo momento in compagnia della figlia. Poche ore dopo quell'ultimo incontro telefonico, il presentimento si sarebbe trasformato in realtà.

Scomparsa l'8 luglio 2020, Naya Rivera è stata trovata morta il 13 luglio 2020, mentre il figlio di 4 anni è stato ritrovato a bordo dell'imbarcazione noleggiata. Il corpo dell'attrice è stato recuperato dopo giorni di ricerche nelle acque del Lago Piru, nella California del Sud. A proposito della morte di sua figlia, George Rivera ha raccontato: "Adesso le cose iniziano ad andare un po' meglio di prima. Non credo di tornare mai a essere la persona che ero prima. Naya mi mancherà sempre".

Qualche mese fa, il padre di Naya Rivera ha attaccato Ryan Murphy, reo di non avere mantenuto una promessa che aveva fatto dopo la morte della protagonista di Glee.