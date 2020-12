Glee, Heather Morris e il tweet "offensivo" su Mark Salling: "Hai figli piccoli e lo difendi?"

C'è qualche problema nell'universo di Glee. Heather Morris (che nella serie ha interpretato Brittany), infatti, ha definito offensivo un tweet contro Mark Salling, ex collega di set arrestato a dicembre 2015 per possesso di materiale pedopornografico. Come riporta Independent, attraverso il suo profilo Twitter, Kevin McHale (Artie in Glee), ha ritwittato il post pubblicato da un fan il 17 dicembre che include una serie di frame dall'episodio A Very Glee Christmas. In una di queste immagini, Salling (che si è suicidato a gennaio 2018) ha il volto coperto da un emoticon che vomita.

Attraverso il suo profilo, Heather Morris ha definito offensiva l'emoticon sul volto di Mark Salling e ha ottenuto una serie di risposte da parte dei fan di Glee. Ad esempio, una ragazza ha scritto: "Sono d'accordo con Heather, anche io trovo questo gesto irrispettoso. Nonostante ciò che è accaduto, si tratta sempre di un membro della famiglia di Glee. Gli attori e i personaggi di Glee vanno amati e la loro vita privata va separata da quella artistica. Chi non attua questo ragionamento non è un vero Gleek".

Un'altra utente, invece, ha affermato: "Tu hai figli piccoli e difendi Mark, un uomo che è stato in carcere con accuse pesantissime suffragate dal possesso evidente di materiale compromettente? Non era solo un rumor. Era tutto vero. Amo il personaggio ma l'attore è indifendibile". Kevin McHale non ha risposto al commento di Heather Morris ma ha messo like al commento di un altro fan, che ha scritto: "Ok, la cancel culture è davvero tossica in molti casi. Però, ci sono cose che semplicemente non si possono fare. Spero che persone del genere possano ricevere aiuto prima di rovinare la loro vita e quella di chi sta loro accanto".

Mark Salling è deceduto prima di ricevere la sentenza definitiva. Dopo la morte dell'attore, Heather Morris ha pubblicato sul suo profilo Instagram una citazione di Robert M. Drake: "Un giorno, verrai a patti con i demoni che popolano il tuo cuore e il caos della tua anima si placherà. Probabilmente, per la prima volta, la vita ti sorriderà e sarà pronta ad accoglierti nuovamente a casa".