National Lampoon’s Vacation: Anthony Michael Hall ricorda che Chevy Chase “mi prendeva in giro per la pubertà"

La star di Edward mani di forbice e Il cavaliere oscuro ha ricordato il rapporto con la co-star nel cult del 1983 diretto da Harold Ramis.

Nel 1983, Anthony Michael Hall aveva 14 anni e recitò in uno dei cult del decennio, National Lampoon's Vacation diretto da Harold Ramis, al fianco di Chevy Chase e Beverly D'Angelo.

L'attore stava vivendo i difficili anni dell'adolescenza e c'era qualcuno sul set che gli faceva notare tutti i suoi impacci legati alla fase della vita che in quel momento stava attraversando.

Chevy Chase prendeva in giro Anthony Michael Hall sul set

Entrambi presenti ad una reunion al Fan Expo di Chicago, Anthony Michael Hall e Chevy Chase hanno ricordato il periodo della realizzazione del film: "La pubertà arrivò per me" dichiarò Hall "Ero un piede più alto e sembravo un ragazzino diverso. Indovinate chi lo fece notare subito e mi fece sentire davvero bene sul set".

Il cast principale di National Lampoon's Vacation

Al termine delle riprese, Chevy Chase fece avere anche un autografo a suo figlio sullo schermo: "Scrisse 'Ad Anthony, sei un vero Robby Benson'" ha detto Hall, riferendosi al bell'attore che fu scelto come voce della Bestia nel film d'animazione Disney del 1991 La bella e la bestia "E poi anche 'Se stai diventando cieco, lo stai facendo bene'".

Durante il Fan Expo i due colleghi hanno rimarcato il loro profondo legame che perdura sin dalla lavorazione del film: "Ecco perché amo essere tuo figlio da 40 anni. Ti voglio bene" ha concluso Hall.

Il cult di Harold Ramis degli anni '80

National Lampoon's Vacation, diretto da Harold Ramis, vede Anthony Michael Hall nel ruolo di Rusty, figlio di Clark Griswold (Chase), un uomo che insieme alla propria famiglia deve raggiungere il parco divertimenti Walley World.

Nel cast di National Lampoon's Vacation anche Beverly D'Angelo nel ruolo della madre Ellen, e Dana Barron nel ruolo della sorella di Rusty, Audrey Griswold.