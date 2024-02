Natalie Portman svela che è liberatorio come le star di YouTube siano più riconosciute rispetto agli attori

Natalie Portman ha parlato del modo in cui le nuove generazioni siano più attente alle star di YouTube rispetto al cinema in una nuova intervista. L'attrice premio Oscar, intervistata da Vanity Fair, ha ammesso che è quasi sollevata per il cambiamento, permettendo di realizzare progetti cinematografici con maggior passione.

Le dichiarazioni della star

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman durante un'intervista

Tra le pagine del magazine, Natalie Portman ha dichiarato: "La cosa impressionante è stato il declino del cinema come forma primaria di intrattenimento. Ora sembra molto più di nicchia. Se chiedete a qualcuno dei ragazzi dell'età dei miei figli delle star del cinema, non conoscono nessuno, a differenza di quanto accade con le stelle di YouTube".

L'attrice ha sottolineato: "C'è una certa liberazione nel fatto che la tua arte non sia popolare. Puoi realmente esplorare quello che ti interessa. Diventa più sulla passione rispetto agli aspetti commerciali. E interessante, inoltre, nell'evitare che diventi qualcosa destinato alle elite. Penso a tutte queste forme d'arte, quando sono diventate meno popolari, inizia a pensare: 'Okay, per chi lo stiamo realizzando?'".

Natalie Portman e il coraggio di un difficile esordio

Natalie ha ribadito: "C'è stata inoltre questa democratizzazione della creatività in cui i custodi sono stati degradati e tutti possono fare delle cose ed emergono dei talenti incredibili. E l'accessibilità è incredibile. Se si viveva in una piccola cittadina di provincia, non c'era la possibilità di accedere ai grandiosi progetti cinematografici mentre stavo crescendo. Ora sembra che se si possiede una connessione internet si riesca ad accedere praticamente a tutto. Penso sia piuttosto folle che ci sia la sensazione che più persone potrebbero accedere al tuo strano film artistico grazie allo straordinario accesso a disposizione in questi anni".