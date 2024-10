Natalie Portman e Jenna Ortega star del film The Gallerist

Le star Natalie Portman e Jenna Ortega stanno ultimando le trattative per diventare protagoniste del film The Gallerist.

Natalie Portman e Jenna Ortega sembra saranno le protagoniste del film The Gallerist che dovrebbe essere diretto da Cathy Yan.

La produzione, se verrà confermato il coinvolgimento delle due star, potrebbe iniziare al termine delle riprese della seconda stagione di Mercoledì.

I primi dettagli del film

La sceneggiatura di The Gallerist è stata scritta dalla regista Cathy Yan insieme a James Pedersen.

Al centro della trama, secondo le prime indiscrezioni condivise online, c'è una gallerista disperata che cospira per vendere un tizio morto all'Art Basel Miami.

Nel team della produzione ci saranno la possibile protagonista Natalie Portman, Jonathan King, Ash Sarohia, Tom McCarthy, Rae Baron, Sophie Mas e Zola Elgart Glassman.

Gli impegni delle due attrici

Natalie Portman ha recentemente recitato nel film May December e ha da poco concluso le riprese del lungometraggio Fountain of Youth.

Jenna Ortega, invece, è stata una delle protagoniste di Beetlejuice Beetlejuice, che ha incassato 400 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo. La giovane attrice sta per iniziare il lavoro sul set dei nuovi episodi di Mercoledì e sarà impegnata anche sul set del nuovo film di J.J. Abrams, progetto ancora avvolto dal mistero.

Nelle ultime settimane si è inoltre parlato di un possibile coinvolgimento di Jenna nel Marvel Cinematic Universe, anche se per ora non è stato svelato il ruolo che la produzione vorrebbe affidarle. Se le trattative andranno in porto, Ortega seguirebbe le orme proprio di Natalie, star delle avventure di Thor accanto a Chris Hemsworth.

Cathy Yan ha diretto il film Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e si è occupata recentemente di una puntata dell'ultima stagione della serie drammatica Succession, l'acclamato show targato HBO.