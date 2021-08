Natalie Portman: le riprese de I giorni dell'abbandono, tratto da di Elena Ferrante, al via in Australia

Al via in Australia le riprese de I giorni dell'abbandono, nuovo adattamento del romanzo di Elena Ferrante che vede protagonista Natalie Portman.

Dopo aver concluso la lavorazione di Thor: Love and Thunder, Natalie Portman resterà in Australia ancora per un po' di tempo. Hanno preso il via le riprese di The Days of Abandonment, adattamento de I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante che sarà girato a Sydney.

Natalie Portman interpreterà Tess, una donna che rinuncia ai propri sogni per la stabilità domestica, ma viene poi abbandonata dal marito.

Il Ministro australiano per le Comunicazioni, Infrastrutture Urbane, Città e Arti Paul Fletcher ha dichiarato che la produzione favorirà introiti nell'economia locale per 25 dollari:

"The Days of Abandonment creerà oltre 200 posti di lavoro per cast e crew, richiederà 500 comparse e si avvarrà dei servizi di oltre 400 attività locali del New South Wales quando inizieranno le riprese a fine luglio".

La produzione si avvarrà degli incentivi e sgravi fiscali introdotti dal governo di circa 3,4 milioni e valorizzerà le riprese locali.

A produrre The Days of Abandonment saranno Natalie Portman con la sua MountainA, Maven Screen Media, Crash & Salvage, Domenico Procacci ed Elena Ferrante per Fandango e, infine, HBO in partnership con Medusa. Recentemente MountainA ha prodotto Lady in the Lake per AppleTV+, serie interpretata da Natalie Portman e Lupita Nyong'o. Il progetto è stato diretto e co-scritto da Alma Har'el.

I giorni dell'abbandono è stato già trasposto al cinema nel 2005 in un film diretto da Roberto Faenza e interpretato da Margherita Buy e Luca Zingaretti.