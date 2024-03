Natalie Portman divorzia dal marito dopo 11 anni di matrimonio

Senza troppo clamore, Natalie Portman si è separata da Benjamin Millepied, suo marito da ben 11 anni, otto mesi fa, e ora l'ex coppia è ufficialmente divorziata, come ha confermato PEOPLE in esclusiva.

L'attrice ha presentato richiesta di divorzio lo scorso luglio e il tutto è stato finalizzato il mese scorso in Francia, dove la Portman e Millepied, vivono con i loro due figli: Aleph, 12 anni, e Amalia, 7 anni. Un rappresentante della Portman ha confermato la notizia.

Per la Portman non è stato facile gestire la loro separazione, avvenuta in silenzio dopo che nel maggio 2023 i media avevano parlato di una relazione extraconiugale di Millepied. "All'inizio è stata molto dura, ma i suoi amici si sono stretti intorno a lei e l'hanno aiutata a superare il momento peggiore", ha raccontato un amico della coppia.

Un divorzio "silenzioso"

"Natalie ha vissuto un anno davvero duro e doloroso, ma ne è uscita più forte e sta trovando la gioia nella sua famiglia, nei suoi amici e nel suo lavoro. La sua più grande priorità è stata quella di assicurare una transizione senza problemi per i suoi figli. Lei e Ben amano davvero i loro figli e sono ugualmente concentrati sull'essere i migliori co-genitori possibili. Niente è più importante".

Anche se c'erano indizi che le cose non andavano bene nel matrimonio - la Portman non indossa la fede dalla scorsa primavera, dopo che era emersa la notizia della "breve" relazione di Millepied - la coppia è riuscita a prendersi del tempo per risolvere privatamente i problemi e raggiungere una "nuova normalità".

