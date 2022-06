Natalie Portman: "Chris Hemsworth si nascondeva dietro un albero quando andava a prendere i figli a scuola"

Natalie Portman ha rivelato che la popolarità di Chris Hemsworth lo ha costretto ad ingegnarsi al fine di poter andare a prendere i suoi figli a scuola: durante un'intervista di Jimmy Kimmel, l'attrice ha detto che suo marito, Benjamin Millepied, e i loro due figli, Aleph e Amalia, si sono trasferiti in Australia con lei mentre girava Thor: Love and Thunder.

I suoi figli sono andati a scuola per l'intera durate delle riprese e, casualmente, hanno frequentato la stessa scuola dei bambini di Hemsworth, il quale condivide tre figli con sua moglie, Elsa Pataky: India, e due gemelli, Tristan e Sasha. "E' stato davvero bello, ed è stato fantastico per loro avere altri bambini intorno che non erano del posto", ha dichiarato la Portman.

L'attrice ha continuato descrivendo un incidente che ha coinvolto la sua co-star di Thor: Love and Thunder... a quanto pare Hemsworth ha attirato l'attenzione di decine di persone ogni volta che è andato a prendere i suoi figli a scuola: "Un giorno siamo andati a prendere i bambini nello stesso momento e mi sono sentita male per lui. Io sono piccola e riesco a nascondermi tra le altre mamme. E poi arriva lui. È come un dio greco che cammina".

"La cosa davvero impressionante è che Chris è famoso ovunque vai e, soprattutto, in Australia... là è assurdamente famoso. Quindi vederlo dietro ad un albero, nascosto, sembrava come una scena di una strana sitcom che parla di supereroi che vanno a prendere i propri figli a scuola", ha concluso Natalie Portman.