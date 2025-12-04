"Si comportava da diva": Natalie Dormer svela la star de Il Trono di Spade con cui non vuole lavorare mai più

Natalie Dormer ha interpretato Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade dal 2012 al 2016, apparendo nelle diverse stagioni dello show fino alla sesta.

La storia del personaggio ha avuto un finale esplosivo quando Qyburn, su ordine di Cersei Lannister, ha appiccato il fuoco sotto il Tempio dei Sette, uccidendo centinaia di persone.

L'attrice ha lasciato Westeros prima dell'ultima stagione, che ha suscitato opinioni molto contrastanti tra i fan. Tuttavia, in una vecchia intervista di Vanity Fair (riapparsa online), Dormer ha rivelato il nome di un collega molto particolare cui era felice di aver detto addio.

Il trono di spade: Natalie Dormer nell'episodio Breaker of Chains, quarta stagione

Tutta colpa di quel... gatto!

"Non voglio più vedere quel gatto", ha rivelato riferendosi a Ser Pounce, alias il gatto domestico di re Tommen Baratheon. "Era una diva. Non faceva altro che creare problemi! Continuava a rubare la scena a Dean [Charles Chapman, che interpretava Tommen] e a me".

"Non faceva quello che gli veniva detto. Ma i gatti sono fatti così. Non so se i meta-lupi siano altrettanto cattivi", ha continuato l'attrice, facendo eco alle osservazioni fatte dal co-showrunner David Benioff nel 2019. "Cersei odiava così tanto il nome 'Ser Pounce' che non poteva permettergli di sopravvivere", ha scherzato. "Così ha escogitato la sua [esecuzione] più diabolica. La morte di Ser Pounce è stata così orribile che non abbiamo potuto nemmeno mandarla in onda".

Il co-showrunner D.B. Weiss ha poi aggiunto scherzando: "Se comprate il cofanetto super-esteso e super-ricco de Il Trono di Spade che uscirà, la morte di Ser Pounce sarà inclusa. Un intero episodio dedicato alla morte di Ser Pounce".

