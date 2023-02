Natalie Dormer sarà la protagonista di White Lies, una serie thriller sudafricana

Natalie Dormer sarà la protagonista di White Lies, la nuova serie thriller per la rete sudafricana M-Net. In base alle informazioni riportate da Deadline, che ha condiviso anche i primi dettagli riguardanti la trama del progetto, sembra che le riprese inizieranno nel prossimo mese.

I Tudors: Natalie Dormer interpreta Anna Bolena

A quanto pare Natalie Dormer reciterà accanto a Brendon Daniels, nei panni rispettivamente della giornalista investigativa Edie Hansen e del detective Forty Bell.

Ambientata nel ricco quartiere di Bishopscourt, a Città del Capo, la storia segue Hansen mentre viene coinvolta nelle ombre che si nascondono sotto la bellezza pittoresca della città, con alcuni ricordi turbolenti che tornano a tormentarla. Dopo l'omicidio del fratello, il suo mondo sprofonda nel caos quando i nipoti adolescenti diventano i principali sospettati del crimine, mentre lei si ritrova ai ferri corti con Bell.

"Sono entusiasta di essere a Città del Capo e di iniziare a girare questo bellissimo e avvincente show", ha detto l'attrice, aggiungendo poi: "Il Sudafrica ha così tanto da offrire a un pubblico internazionale".

Jukai - La foresta dei suicidi, Natalie Dormer svela: "Ci sono stata e non ho avuto paura, ma..."

Creata da Sean Steinberg, scritta da Darrel Bristow-Bovey e diretta da John Trengove, Thati Pele, Catharine Cooke e Christiaan Olwagen, White Lies trova in Harriet Gavshon, Nimrod Geva per Quizzical Pictures, Natalie Dormer, Bristow-Bovey e Julie Hodge per Fremantle i suoi produttori esecutivi.