Nasce Best Movie Comics & Games: a Milano il 25 e 26 giugno

Nel ventesimo anniversario della rivista Best Movie nasce Best Movie Comics & Games, due giorni di cinema, serie tv, fumetti, cosplay, games nel cuore di Milano il 25 e 26 giugno.

Per celebrare il traguardo importante del 20° compleanno di Best Movie, rivista di riferimento per il cinema e l'entertainment pubblicata da Duesse Communication, nasce a Milano l'evento Best Movie Comics & Games. Un appuntamento di due giorni nel cuore del capoluogo lombardo, in una location moderna e polifunzionale come Superstudio, che regalerà alla città un weekend di cinema, serie tv, fumetti, action figures, cosplay, games.

Zerocalcare a Cartoon on the Bay 2022

La manifestazione, a ingresso gratuito, ospiterà un ricco programma di panel, incontri, anteprime esclusive e proiezioni alla presenza di tantissimi ospiti tra cui attori, doppiatori, illustratori, creators, cosplayer e gamers intorno ai temi che da sempre sono il cuore della rivista: 8 ore di programmazione giornaliera in una sala per proiezioni e panel che ospiterà fino a 300 spettatori. Non mancheranno inoltre, all'interno degli spazi di Superstudio, aree gioco e numerosi stand comics, oltre ad un'area green per il food nello spazio esterno.

Tra i primi ospiti annunciati: Zerocalcare, da anni firma di Best Movie, protagonista del panel "Zerocalcare e i film Marvel: scontro finale", una chiacchierata extralarge durante la quale il fumettista, insieme al responsabile editoriale di Best Movie Giorgio Viaro, ripercorreranno e daranno i voti a tutti i titoli del Marvel Cinematic Universe, dal primo Iron Man a Doctor Strange 2; Roberto Recchioni, scrittore, illustratore, sceneggiatore per il cinema e il fumetto, che presenterà in anteprima una lunga clip di Carne Fredda, il suo primo lavoro registico prodotto da Adler Entertainment e Red On Productions; Alberto Malanchino, volto noto della serialità televisiva per le sue partecipazioni in serie di successo come Summertine e Doc - Nelle tue mani, a Best Movie Comics & Games in veste di doppiatore di Buzz nella nuova avventura d'azione Lightyear - La vera storia di Buzz. E poi ancora Himorta, la cosplayer da un milione di follower; lo streamer e gamer Moonryde, vero e proprio fenomeno del web; e la cantante, attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, voce di anime di culto come Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Il pubblico potrà inoltre assistere all'anteprima del film The Deer King - Il Re dei Cervi, epopea fantasy animata che segna il debutto alla regia di Masashi Ando affiancato da Masayuki Miyaji. Il film arriverà nelle sale cinematografiche come evento speciale per tre giorni, il 27-28-29 giugno 2022, distribuito da Koch Media. Il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane.