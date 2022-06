Naruto: la terza stagione da oggi su Prime Video

La terza stagione di Naruto arriva su Prime Video: dopo aver visionato la prima e la seconda stagione i fan, da oggi, possono intrattenersi con la terza stagione della serie mentre, a partire dal 26 giugno, potranno immergersi negli episodi della quarta stagione del celebre manga.

Esattamente come accaduto con le due stagioni precedenti, anche la terza e la quarta saranno rilasciate all'interno del canale in abbonamento Anime Generation di Yamato Video. La terza stagione dell'anime è composta da 48 episodi, andati in onda in Giappone dal 19 maggio 2004 al 20 aprile 2005 e trasmessi in Italia dal 5 gennaio 2007 al 6 febbraio 2008.

Le puntate in questione mostrano Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki all'inseguimento di Naruto: dopo che vengono messi in fuga dal ninja leggendario Jiraiya, Jiraiya e Naruto si mettono in cerca di Tsunade per farla diventare Quinto Hokage, il leader del Villaggio della Foglia.

Naruto è un manga di Masashi Kishimoto pubblicato dall'ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione. La trama segue le avventure del giovane Naruto Uzumaki, un ninja inetto che diventando sempre più esperto cerca di cambiare il suo mondo, inseguendo il sogno di diventare hokage.