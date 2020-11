Nardjes A. - Un giorno nella vita di una manifestante algerina in anteprima al MedFilm Festival 2020

Nardjes A. - Un giorno nella vita di una manifestante algerina sarà presentato domani, 14 novembre, in anteprima al MedFilm Festival 2020.

Nardjes ha 26 anni, è un'attrice che vive in un quartiere popolare di Algeri. La mattina dell'8 marzo 2019 si prepara per la giornata ed esce di casa per unirsi alla manifestazione del movimento Hirak. Il suo cartello dice "Un unico eroe: il popolo". Nardjes è cresciuta in una famiglia militante che è il suo epicentro. Sente che adesso tocca a lei, alla sua generazione lottare per il paese. Ma per strada ci sono tutti: giovani, bambini e anziani sfilano insieme in una protesta sorridente e danzante, che procede per ore come un canto lungo le strade di Algeri. Tre generazioni si sono unite nella lotta in un nuovo senso di appartenenza mai visto prima. La città è elettrica e negli occhi intensi di Nardjes affiora l'impeto delle emozioni. Si vanno accumulando in un crescendo fino a sera, quando finalmente arriva il momento di ritrovarsi con gli amici, raccontarsi una giornata straordinaria e festeggiarla.

Con questo documentario, presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2020 nella sezione Panorama, Karim Ainouz racconta la forza di un movimento pacifista, di un popolo fiero e di una generazione appassionata. Il suo sguardo ragiona su una moltitudine di persone che si riversa nelle strade muovendosi come fosse un unico organismo raggiante, colorandosi dei colori della bandiera algerina. I cori nelle strade, gli slogan, e tutta la musica che sostiene il film ci rendono protagonisti della tensione verso il cambiamento.

La sinossi di Nardjes A. - Un giorno nella vita di una manifestante algerina: Il 16 febbraio 2019, una rivolta popolare contro la candidatura del presidente Bouteflika, in corsa per un quinto mandato, è scoppiata in Algeria ed è sfociata nella "Rivoluzione del sorriso". Durante il suo primo viaggio in Algeria, il cineasta Karim Aïnouz si ritrova a vivere in prima persona le proteste non violente del movimento Hirak. L'8 marzo 2019, con uno smartphone, ha filmato l'attivista Nardjes per 24 ore in occasione della Giornata Internazionale della Donna.