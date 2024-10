Napoli – New York: primo trailer per l'avventuroso road movie di Gabriele Salvatores

Un trailer emozionante e pieno di calore anticipa l'arrivo al cinema di Napoli - New York, nuova avventurosa pellicola diretta da Gabriele Salvatores, in sala dal 21 novembre con 01 Distribution. Un'epopea narrata ancora una volta dal punto di vista dei bambini, visto che i piccoli napoletani Carmine e Celestina decidono di salpare alla volta dell'America per sfuggire alla fame e alla miseria della Napoli del dopoguerra.

Il trailer mostra l'astuzia e i trucchi dei due piccoli passeggeri per sopravvivere da clandestini su una nave diretta a New York dove proveranno a ricongiungersi con la sorella maggiore di Celestina, emigrata da tempo. Non tutto andrà per il verso liscio, naturalmente, ma il promo contiene alcune sequenze particolarmente emozionanti e commoventi grazie all'interpretazione dei piccoli protagonisti Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Al loro fianco, Pierfrancesco Favino interpreta il comandante della nave e Omar Benson Miller un americano che aiuta i piccoli a salire a bordo indisturbati. Nel cast anche Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, con la partecipazione di Tomas Arana e Antonio Catania.

In fuga dalla miseria

Diretto da Gabriele Salvatores, Napoli - New York è stato realizzato recuperando un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. La prossima settimana Gabriele Salvatores sarà ospite di Lucca Comics & Games 2024 insieme al responsabile degli effetti speciali Victor Perez per parlare della realizzazione del film.

La storia si apre a Napoli nell'immediato dopoguerra. Tra le macerie di una città piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s'imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per riunirsi alla sorella di Celestina, emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta che, dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.