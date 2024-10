Napoli – New York: Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games

Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e il Visual Effects Supervisor Victor Perez tornano a Lucca per svelare i retroscena degli effetti visivi di Napoli-New York, nuovo film di Salvatores. I due artisti saranno ospiti dell'area Movie di Lucca Comics & Games 2024, curata da QMI, venerdì 1° novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium San Girolamo.

L'uscita di Napoli - New York è fissata per il 21 novembre con 01 Distribution. Nell'attesa Salvatore e Perez sveleranno i segreti del set mostrando alcuni estratti del documentario Gli effetti visivi di Napoli-New York, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis, anche loro ospiti a Lucca.

Il documentario esplora il processo artistico, la scienza e la tecnologia impiegati per creare gli incredibili effetti visivi del nuovo e attesissimo lungometraggio firmato da Gabriele Salvatores, che aveva già collaborato con Victor Perez per la realizzazione degli effetti speciali de Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione, per i quali aveva ricevuto il David di Donatello per i migliori VFX.

Napoli - New York: Dea Lanzaro e Antonio Guerra con Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino

L'obiettivo del documentario è quello di raccontare la complessità di un mondo che spesso non si vede ma che è quantomai necessario per la riuscita di un film così ambizioso. Per la realizzazione degli effetti speciali di Napoli-New York sono infatti stati coinvolti numerosi studi di VFX, riunendo un team di 167 persone che hanno collaborato da diverse parti del mondo.

Oltre a mostrare la realizzazione degli effetti, nel docufilm sono presenti interviste a Gabriele Salvatores, al produttore Arturo Paglia di Paco Cinematografica, Victor Perez, Rita Rabassini (scenografa) e ai singoli artisti VFX che hanno dato il loro contributo per la lavorazione di Napoli-New York.

Cosa aspettarci da Napoli - New York

Lo sguardo dei bambini torna al centro del cinema di Gabriele Salvatores con Napoli - New York, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli, che racconta il viaggio epico di due bambini da una parte all'altra dell'Atlantico.

Nel film troviamo Pierfrancesco Favino nel ruolo del commissario di bordo che aiuterà due bambini, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra, in un epico viaggio da una parte all'altra dell'Atlantico. Il cast conta anche sulla presenza di Anna Ammirati, Anna Lucia Pierrol con la partecipazione di Omar Benson Miller, Tomas Arana, Antonio Catania.

Nell'immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s'imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata anni prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie impareranno a chiamare casa.