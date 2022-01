Naomi: trailer e poster della serie The CW di Ava DuVernay

Debutta negli USA Naomi, la serie The CW co-creata da Ava DuVernay, ecco svelati il trailer e il poster dello show.

Oggi prende il via negli USA, sulla rete The CW, Naomi, nuova serie dedicata a una supereroina creata e prodotta da Ava DuVernay. La regista ha lanciato il trailer e il poster dello show scrivendo su Twitter:

"Mi è stato chiesto perché sto facendo una serie per The CW su una ragazza di colore che scopre di essere in realtà un supereroe. Perché voglio che ci sia una serie su una ragazza di colore che scopre di essere una supereroina. E una grande".

Naomi racconta il percorso che porta una teenager di una piccola cittadina nel multiverso. Quando un evento sovrannaturale sconvolge la città in cui è cresciuta, Naomi (Kaci Walfall) decide di scoprirne le origini e le rivelazioni successive metteranno in crisi tutto quello in cui crede sui nostri eroi.

Ava DuVernay e Jill Blankenship sono coinvolte come sceneggiatrici e produttrici. Nel cast, oltre a Kaci Walfall, ci sono Alexander Wraith, Cranston Johnson, Camila Moreno, Barry Watson, Mouzam Makkar, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Daniel Puig e Will Meyers.