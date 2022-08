Nanny: il trailer dell'horror psicologico Prime Video vincitore del Sundance 2022

Amazon Studios ha pubblicato il trailer ufficiale di Nanny, un nuovo film di genere horror psicologico che vede come protagonista Anna Diop e che ha vinto il Sundnce Film Festival 2022. La pellicola uscirà su Prime Video il 16 dicembre.

Nanny segue la storia di Aisha, una donna emigrata di recentemente negli USA dal Senegal che viene assunta da una coppia abbiente di New York per diventare la tata della loro giovane figlia. La donna spera che il nuovo lavoro le faccia guadagnare abbastanza denaro per far arrivare negli Stati Uniti il figlio che ha lasciato nel paese natale, ma diventa sempre più sconfortata dalla vita domestica volatile della famiglia. Una presenza violenta inizia a tormentarla sia nel sonno che da sveglia, minacciando il sogno americano che cerca duramente di realizzare.

La pellicola è scritta e diretta dalla regista emergente Nikyatu Jusu. Anna Diop interpreta la protagonista Aisha, mentre il resto del cast è composto da Michelle Monaghan, Sinqua Walls, Morgan Spector, Rose Decker e Leslie Uggams. Nanny è prodotto da Jusu, Nikki Moulterie, Ryan Heller, Sumalee Montano, Grace Lay e Rebecca Cammarata

Il film ha fatto il suo debutto precedentemente quest'anno presso il Sundance Film Festival, dove ha vinto il Gran premio della giuria.