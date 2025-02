Perchè il segreto di Nanny McPhee - Tata Matilda è l'infanzia di Emma Thompson

Emma Thompson, che nel 2005 e nel 2010 ha portato al cinema Nanny McPhee nei due film dedicati alla tata magica, ha tratto molta ispirazione, come sceneggiatrice e interprete, dalla propria infanzia: ecco in che modo.

Arrivato al cinema nel 2005, Nanny Mcphee - Tata Matilda - in onda stasera su Italia 1 in prima serata - è il terzo film di Emma Thompson come sceneggiatrice e interprete (il primo, esattamente 10 anni prima, era stato Ragione e Sentimento, per cui ha vinto il Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale).

Tata Matilda: cosa ha ispirato il film?

Emma Thompson è Nanny McPhee

Spesso le idee migliori arrivano nei modi più inaspettati. Come Emma Thompson ha raccontato, l'ispirazione per Nanny Mcphee - Tata Matilda è nata in maniera del tutto casuale in una giornata come tante, che l'attrice aveva deciso di dedicare alla pulizia e al riordino della propria libreria. Spolverando ripiani e volumi, l'occhio è caduto su un gruppo di libri, scritti da Christianna Brand.

Famosa autrice britannica di gialli e di romanzi per ragazzi, la Brand ha scritto la serie di Nurse Matilda, edita tra il 1964 e il 1974, di cui Emma Thompson è stata accanita lettrice da piccola.

Per evitare che il film venisse confuso con Matilda 6 mitica (tratto da Matilda di Roald Dahl), l'attrice e sceneggiatrice ha deciso, insieme alla produttrice Lindsay Doran, di cambiare il nome della protagonista in Mcphee, cognome che è stato suggerito dalla mamma della Thompson.

Nel tratteggiare il carattere di "Nanny McPhee" ancora una volta la sua infanzia è stata d'ispirazione: Emma Thompson infatti ha dichiarato che, in fase di recitazione, sono stati fondamentali i ricordi legati alla tata che l'aveva accudita durante l'infanzia.

Il personaggio più laborioso di Emma Thompson

Colin Firth ed Emma Thompson in Nanny McPhee

Tata Matilda è arrivata per la prima volta al cinema nel 2005 ma il lavoro della sceneggiatrice e dei produttori è cominciato 9 anni prima. Ad allungare a dismisura i tempi di lavorazione è stata la ricerca del materiale di partenza, durata ben 5 anni: a quel tempo infatti tutti i libri dell'autrice, scomparsa nel 1988, erano fuori stampa.

Un ammontare di tempo che sembra ancora maggiore se si considera, come Emma Thompson ha raccontato, che per realizzare Ragione e Sentimento, che le è valso l'Oscar, aveva impiegato esattamente la metà del tempo.