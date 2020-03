Nancy Brilli posta il video di un uomo nudo in giro per Roma durante il lockdown

Nancy Brilli ha voluto condividere con i suoi follower il curioso video di un uomo nudo in giro per Roma in piena emergenza da Coronavirus. Le immagine mostrano il nudista muoversi liberamente nonostante i divieti sicuramente sprovvisto di autocertificazione.

Era facile prevedere che la quarantena forzata potesse rappresentare il punto di rottura per molte persone, ma quello che è successo a Roma va al di là di ogni immaginazione. In un video postato su Instagram dall'attrice Nancy Brilli si vede un uomo nudo aggirarsi completamente nudo in pieno giorno per le strade di Roma. La scena, ripresa da un automobilista in una città quasi deserta, mostra un uomo che cammina su uno dei ponti della città, sotto gli occhi divertiti dei pochi passanti ed incurante dei divieti dovuti all'emergenza Coronavirus. L'uomo, visto il suo costume adamitico, sicuramente non aveva nessuna autocertificazione con sé, la Brilli ha scritto "non ho capito il gesto", ma forse, come disse Francesco De Gregori anni fa "Non c'e' niente da capire".

La scena è diventata virale e molti utenti hanno commentato il post dell'attrice. C'e' chi ha ironizzato sugli effetti dell'isolamento "ed è solo l'inizio". Qualcun altro si chiede come possa camminare liberamente per la città "Ma qualcuno che ferma 'sto pazzo !?!?". Altri follower esprimono preoccupazione sullo stato di salute mentale del giovane "scherzi a parte spero lo abbiano fermato, aiutato etc. Potrebbe essere bipolare o altro. Siamo seri".