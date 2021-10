Nancy Brilli, che malattia ha l'attrice italiana?

Nancy Brilli, tempo fa aveva parlato per la prima volta della sua malattia a Le Iene, ma lo scorso aprile l'attrice ha svelato il dramma dei suoi problemi di salute che sono andati avanti per molti anni e che si stavano rivelando un vero e proprio incubo per la star di Women vs. Men.

Enrico Brignano e Nancy Brilli in una scena del film Un'estate al mare

"Io come tutte le donne che ne soffrono ho sempre avuto dolori mostruosi, ma non mi era stata diagnosticata. Mi dicevano: 'vabbè che sarà mai, tutte le donne hanno dolori mestruali'." Ha spiegato la Brilli. "Ma erano dolori che non erano per niente normali. A 30 anni sto veramente malissimo, mi fanno una visita e avevo una cisti gigantesca che mi aveva riempito un ovaio e aveva un setto tumorale."

L'attrice si è dovuta sottoporre a ben otto interventi: "Dopo il primo ne ho subiti otto. Con una cartella clinica con scritto 'sterile', il 40% delle donne con endometriosi ha infatti problemi ad avere figli, comunque sono riuscita con mezzo ovaio funzionante ad avere un bambino".

Sapore di te: Nancy Brilli chiede spiegazioni su un paio di slip di pizzo in una scena del film

Nancy Brilli ha subito il suo ultimo intervento sei anni fa: "Ho subito l'asportazione totale dell'utero e dell'ovaio rimasto. Bisogna fare ricerca perché per la diagnosi ci vuole ancora veramente troppo tempo. Bisogna fare in modo di mettere al sicuro tutte, ma soprattutto le giovani generazioni. Si deve raccontare, le donne devono avere la possibilità di dire cosa sentono. C'è tanta vergogna del proprio corpo. Ditelo, parlate!".