Nadia Toffa, la tomba "è in un posto segreto" svela sua mamma

Nadia Toffa riposa in una tomba situata in una località segreta. Lo rivela la madre della giornalista de Le Iene scomparsa la scorsa estate, che spiega anche i motivi che l'hanno spinta a prendere questa difficile decisione.

La signora Margherita torna a parlare della figlia Nadia Toffa scomparsa quasi quattro mesi fa. In questi giorni sono girate voci sul luogo in cui riposasse la ragazza. La madre ha voluto chiarire tutto "L'ho nascosta in un posto segreto" ha detto ad alcuni quotidiani. Poi in seguito ha spiegato il motivo di questa scelta "Erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani". Una scelta dettata soprattutto dalla necessità urgente di proteggere i resti della figlia dalla follia di qualche sconsiderato.

Dopo la nascita della fondazione intitolata a Nadia Toffa, ieri alla giornalista de Le Iene è stata dedicata una targa nel nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Taranto. Per la famiglia questo sarà il primo Natale senza Nadia "Io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina. Ci sarà" a detto Margherita che ha poi precisato "L'unica differenza è che non faremo il pranzo a casa, ma in un ristorante. Andremo fuori portandocela dietro, nel cuore".