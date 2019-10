Nadia Toffa a Le Iene, l'ultimo saluto in un video: "Non mi resta molto tempo..."

Nadia Toffa, ultima apparizione a Le Iene in cui ha salutato il suo pubblico con un toccante video, registrato lo scorso dicembre.

La conduttrice più amata de Le Iene, scomparsa il 13 agosto dopo una lunga lotta contro il cancro, è stata ricordata nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene, andata in onda ieri sera su Italia 1. Per l'occasione, 100 iene hanno reso omaggio a Nadia Toffa, e tra di loro c'erano Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Victoria Cabello, Nicola Savino e tantissimi altri, ed è stato mandato in onda un video che Nadia Toffa aveva deciso di registrare poco prima di Natale, per salutare le persone a lei più care: "Io vorrei incontrare amici, persone care, persone che hanno lasciato il segno in quest'ultimo anno tremendo"

Con il suo inconfondibile sorriso, in quest'ultima testimonianza, lasciata al suo pubblico e a chi davvero l'amava, Nadia Toffa chiede a Giorgio Romito e Max Ferrigno, autori de Le Iene, di andare da lei con tutta l'attrezzatura necessaria per registrare un video speciale. Un video inedito di 20 minuti, in cui Nadia racconta la sua idea, incontrare persone che per lei erano state importanti, soprattutto nel suo ultimo anno di malattia, come la madre Margherita, lo stesso Max Ferrigno, due compagne di liceo classico, Margherita e Francesca, un amico di Brescia, Tommaso, il boss Davide Parenti, l'amica Sara, la nonna Maria, la nipotina Alice e Silvio Berlusconi.

Nadia Toffa nell'ultimo video registrato per Le Iene a dicembre 2018

Provata dalla malattia, senza parrucca e con i segni visibili del recente intervento al cervello, ma sempre euforica e allegra, Nadia Toffa sottolinea di aver fatto di tutto per ritardare il più possibile la morte: "Non mi resta molto tempo..." e spiega, trattenendo a fatica l'emozione, il motivo per cui ha voluto organizzare tutto questo, il perché voleva parlare con queste persone: "Voglio sapere come mi hanno visto da fuori, quando tu vivi una cosa sei tu il protagonista, ma gli altri come ti vedono? Da quello che mi dicono, gioiosa ed è vero perché io amo la vita. Vorrei che fossero liberi di dirmi quello che pensano, mi piace la verità, la naturalezza"

In questo modo, l'ex Iena pensava di lasciare un bel ricordo di lei, un video in cui tutti quelli che l'hanno amata avrebbero potuto rivedersi, rivedersi con lei, per fermare quel momento e non dimenticarlo mai: "Potrò rivedermi, loro potranno rivedersi, è come congelare l'istante. Una fotografia del momento, delle persone importanti per me"

E così finisce quello che la redazione ha descritto come un testamento di gioia lasciato a tutti dalla conduttrice, per far sì che il suo ricordo restasse indelebile.