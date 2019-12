Nadia Toffa: nasce la fondazione che porta il suo nome

Nasce la fondazione intitolata a Nadia Toffa, la presentatrice de Le Iene morta lo scorso agosto per un tumore. Presentata oggi a Brescia, saranno la salute, l'ambiente e il sociale i tre principali temi su cui si concentrerà il lavoro dell'Associazione benefica.

Il sindaco di Brescia e i genitori di Nadia Toffa hanno presentato la neonata fondazione che vuole portare avanti i valori sui quali la presentatrice ha basato la sua vita professionale e personale. "Nadia nella sua vita si è sempre battuta per far sentire la voce di chi non viene ascoltato, per portare alla luce questioni lasciate ai margini e per dare un aiuto concreto" ha detto Margherita Rebuffoni, madre di Nadia, aggiungendo: "con questi stessi valori diamo vita alla fondazione".

Nel corso della cerimonia di presentazione, dove erano presenti anche le due sorelle di Nadia, si è saputo che per il momento la Fondazione ha individuato alcuni soggetti giuridici con cui interagire, tra questi l'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, dove Nadia è stata in cura, il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Annunziata di Taranto e alcune associazioni impegnate nel territorio della guerra dei fuochi. La sorella Maria ha spiegato: "Nadia era molto legata a Taranto e ha contribuito con il suo impegno a mettere in luce le storie dei tanti bambini ammalati a causa dell'inquinamento del polo siderurgico. Con le attività della Fondazione vogliamo continuare a contribuire a questo reparto, che per Nadia era una missione".

La Fondazione, con logo che ricorda il caschetto biondo di Nadia, sta raccogliendo fondi attraverso vari canali e sarà finanziata anche grazie alle vendite del libro 'Non fate i bravi: La testimonianza che ci ha lasciato' scritto proprio da Nadia Toffa. La madre commossa ha detto: " mai mi sarei aspettata tanto sostegno" ed ha annunciato un evento che si terrà il prossimo 15 giugno al museo Santa Giulia di Brescia, i fondi raccolti in quell'occasione saranno interamente destinati per la ricerca contro il cancro.

In contemporanea è stato anche annunciato la chiusura dell'account di Nadia su Twitter con un post in cui si legge: "con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram".