Le Iene ricordano Nadia Toffa in un video emozionante

Le Iene sono tornate in TV ricordando Nadia Toffa, rendendole omaggio con la presenza in studio di tutti i protagonisti della trasmissione e un emozionante ricordo in un video.

La conduttrice Alessia Marcuzzi, dopo l'entrata in studio di 100 Iene, visibilmente emozionata ha spiegato quanto sia stato difficile capire il modo giusto per ricordare la loro amica Nadia Toffa. La star della tv ha quindi spiegato che si è deciso di celebrare la vita, come avrebbe voluto la collega, e in studio c'era la sua "famiglia televisiva" composta anche da Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Victoria Cabello, Claudio Bisio e Afef.

Alessia Marcuzzi ha raccontato al pubblico che Nadia Toffa era consapevole del fatto che il cancro contro cui lottava non le dava alcuna speranza di sopravvivere e ha pianto molto, decidendo però di reagire e andare in studio nonostante i problemi fisici, mantenendo dignità e forza. La conduttrice ha concluso il suo discorso dichiarando di essere convinta che Nadia li stia guardando e stia ridendo grazie al suo senso dell'umorismo.