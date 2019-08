Nadia Toffa: Barbara D'Urso le dice addio con una poesia

Barbara D'Urso ha voluto dire addio a Nadia Toffa a modo suo, con un lungo post su Instagram in cui ha condiviso alcuni pensieri sull'amica scomparsa e una poesia, che la stessa Toffa le aveva dedicato qualche tempo fa.

La notizia della morte di Nadia Toffa, arrivata nelle prime ore del mattino, ha rattristato i fan e tutto il mondo dello spettacolo, che si è stretto nel ricordo dell'ex conduttrice de Le Iene. Anche la padrona di casa di Canale 5, Barbara D'Urso, ha voluto condividere con i suoi follower un ricordo dell'amica prematuramente scomparsa, la cui chiosa, nell'evidente difficoltà di attribuire troppe parole a un momento così delicato,è stata affidata a una poesia (di Angelo De Pascalis, erroneamente attribuita ad Alda Merini). "Mi incazzavo sempre quando quegli stupidi cretini ti attaccavano" ha esordito la D'Urso "ma tu mi dicevi: "Dai amica facciamoci una risata insieme"(anche se so che ci stavi male). E poi quando venivi nel mio camerino ridendo, sempre ridendo, con quel cappello a falde larghe che dovevano nascondere anche se non te ne fregava niente di nascondere. E poi mille altre cose. Oggi sono triste. Ti saluto come mi salutavi tu: Ciao TesorA. Con la A maiuscola. E con la poesia che mi hai mandato qualche mese fa".

La poesia in questione, invece, era diventata virale in rete in occasione della giornata della donna, ed era stata una dedica della stessa Nadia Toffa, alcuni mesi fa, proprio all'amica Barbara. L'ex conduttrice de Le Iene si è spenta nelle prime ore di questa mattina a Brescia, sua città natale, a soli 40 anni, dopo aver perso la sua lotta contro il cancro, durata due anni, affrontata sempre a testa alta e con il sorriso.