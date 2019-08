Nadia Toffa è morta, Le Iene: "Niente per noi sarà più come prima"

Nadia Toffa è morta a 40 anni, dopo la sua lunga battaglia contro il cancro, iniziata nel 2017, raccontata sui suoi social network fino ad oggi.

La redazione de Le Iene ha dato il triste annuncio della morte di Nadia Toffa questa mattina tramite i social, con parole molto sentite: "Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi (...) Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta: il cancro. Non ci resta che sperare che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto. Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso potrebbe consolarci. Niente per noi sarà più come prima"

Nadia Toffa ha raccontato a tutti la sua malattia in questi anni, con forza e tenacia, ma soprattutto sempre con il sorriso dando un grande esempio di vita, nonostante sia stata anche criticata da molti. Nel dicembre 2017 Nadia si era sentita male a Trieste, durante la lavorazione di un servizio ed era stata costretta a sospendere la sua vita professionale. Al suo ritorno in TV, nel febbraio 2018, aveva confermato al pubblico di essere malata di tumore. Il suo libro Fiorire d'Inverno ha aiutato Nadia Toffa a diventare il simbolo della resistenza contro il cancro, definendolo un'occasione e un'opportunità per migliorare la propria vita.