Nadia - Il mistero della pietra azzurra, su Prime Video in streaming da oggi

A partire da oggi 12 dicembre su Amazon Prime Video arriva in streaming l'anime classico anni '90 Nadia - Il mistero della pietra azzurra, da non perdere! La serie tv è stata trasmessa in prima visione assoluta in USA dal 13 Aprile 1990 al 12 Aprile 1991.

Correva l'anno 1889. Molte navi affondarono misteriosamente negli oceani. Tra la gente comune si sparse la voce di un mostro marino risvegliatosi dal suo antico sonno, mentre i capi di stato presero ad accusarsi l'un l'altro di far uso di nuove armi. La tensione internazionale crebbe. In quell'epoca, il mondo stava vivendo il più straordinario sviluppo tecnologico e scientifico dai tempi della Rivoluzione Industriale, mentre le Grandi Potenze si scontravano senza sosta per il dominio coloniale di Asia e Africa. Così, alla fine del XIX secolo, la civiltà era al suo apice, ma gli uomini guardavano con ansia crescente l'avvicinarsi di un conflitto mondiale.

La protagonista con il suo leonino King in una scena del primo episodio dell'anime Nadia

In Italia Nadia - Il mistero della pietra azzurra ha avuto due doppiaggi: il primo datato 1991, per la trasmissione su Mediaset con il titolo Il mistero della pietra azzurra, presentava molti tagli e censure di svariate scene e dialoghi ed addirittura l'eliminazione di un intero episodio per la presenza di canzoni giapponesi. Nel 2003, la Yamato S.R.L ha commissionato un nuovo doppiaggio della serie fedele all'originale giapponese che ha reintegrato l'episodio censurato negli anni '90 e per l'occasione è stato cambiato il titolo con Nadia - Il mistero della pietra azzurra. Questa versione è stata distribuita per l'home-video a partire dal 2003 ed è andata in onda per la prima volta sul canale satellitare MAN-GA nel 2010.