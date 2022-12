Mythic Quest: la serie tv Apple si espanderà con lo spin-off Mere Immortals

Sembra proprio che i fan di Mythic Quest avranno ancora molto da guardare: secondo Variety Apple avrebbe tutte le intenzioni di espandere il mondo della serie tv con uno show nuovo di zecca e connesso alla sua storia. Mere Mortals, come riporta il sito, è il titolo del progetto che verrà realizzato per la piattaforma di streaming.

Mythic Quest: Raven's Banquet - Jake Johnson e Cristin Milioti nel quinto episodio

In base a quanto scritto dal sito, Apple starebbe coinvolgendo tre degli sceneggiatori di Mythic Quest: Raven's Banquet (Ashly Burch, John Howell Harris e Katie McElhenney) in questo nuovo progetto. Mere Mortals, inoltre, sarà prodotto da Megan Ganz, Rob McElhenney e Charlie Day, creatori della serie Apple, insieme a David Hornsby, uno dei suoi protagonisti.

Mythic Quest 3: rilasciato il trailer dei nuovi episodi

Per adesso non conosciamo ancora i dettagli relativi agli episodi e alla trama di Mere Mortals.

Al centro della trama, tuttavia, sembrano esserci i dipendenti, i giocatori e le persone la cui vita è stata cambiata in vario modo da Mythic Quest, il videogame al centro della storia dello show originale.

Tornando su Mythic Quest, vi ricordiamo che la sua storia è attualmente in corso d'opera, con terza e quarta stagione confermate. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.