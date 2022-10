Mythic Quest 3: rilasciato il trailer dei nuovi episodi

Apple ha finalmente rilasciato il primo trailer della terza stagione di Mythic Quest 3. Grazie a questo nuovo video abbiamo, quindi, la possibilità di cominciare a farci un'idea in merito ai nuovi sviluppi in corso nella vita dei protagonisti e di quello che accadrà nel loro angolo dell'universo dei videogiochi.

Mythic Quest: Raven’s Banquet: una scena del primo episodio

Nella terza stagione di Mythic Quest, composta da 10 episodi, ritroviamo Ian e Poppy ora al timone della loro GrimPop, intenti a farsi strada e un nome nel mondo degli sviluppatori di videogiochi, cercando di far fronte anche agli studi rivali.

Mentre i due protagonisti si destreggiano nel mondo dei videogiochi e nella loro collaborazione presso i neonati GrimPop Studios, Dana è costretta a fare da mediatrice tra gli incessanti battibecchi dei suoi capi. Alla Mythic Quest, David si ambienta nel suo nuovo ruolo di capo, nel quale si trova davvero a comandare per la prima volta, mentre Jo ritorna come sua assistente, più fedele e militante che mai, e Carol cerca di capire quale sia il suo posto nel team dopo una nuova promozione. A Berkeley, Rachel lotta per mantenere la sua morale in equilibrio con il capitalismo, mentre Brad, dopo il carcere, cerca di tornare nella società come un uomo cambiato.

I primi due episodi della terza stagione di Mythic Quest debutteranno su Apple TV Plus l'11 novembre, con in tutto 10 episodi rilasciati settimanalmente. Non ci resta dunque che attendere nuovi dettagli e dichiarazioni in merito.