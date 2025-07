My Little Pony: primo film live action in arrivo su Amazon MGM

I My Little Pony si preparano a galoppare sul grande schermo. È in produzione un nuovo film live action firmato Amazon MGM Studios e Hasbro Entertainment, come confermato da Variety.

Il lungometraggio è basato sui celebri giocattoli risalenti al 1982, che hanno dato vita a numerose serie animate e film d'animazione dagli anni '80 in poi. L'ultima uscita cinematografica risale al 2021 con My Little Pony: Una nuova generazione, che riscontrò grande successo su Netflix.

La nuova avventura live action di My Little Pony e l'avvento dei bronies

Si tratta del primo progetto live action per il franchise in 43 anni di vita, dopo aver affascinato generazioni diverse grazie ai suoi animali dai colori arcobaleno, con tanto di criniere e code al neon. Al momento, il progetto èa ancora in fase di sviluppo e non si conoscono i dettagli che riguardano il team creativo.

Un'immagine del film My Little Pony

Nonostante i giocattoli fossero inizialmente destinati soprattutto alle bambine, nel corso dei decenni e soprattutto dopo la serie del 2010, My Little Pony: L'amicizia è magica, la fanbase si è parecchio diversificata. Adolescenti e uomini adulti chiamati 'bronies', si sono avvicinati al franchise, sfidando gli stereotipi di genere.

La strategia di Hasbro per espandere i propri marchi in tv e al cinema

In base a quanto riporta Hasbro, sono state introdotte oltre mille varianti dei giocattoli My Little Pony: L'amicizia è magica; il brand è stato recentemente inserito nella National Toy Hall of Fame.

Negli ultimi anni, Hasbro ha avviato una massiccia strategia con l'obiettivo di espandere i propri marchi in tv e al cinema. Tra i vari progetti spicca il rebranding di Cluedo in film e serie tv, la serie live action Dungeons & Dragons: Forgotten Realms in sviluppo su Netflix, la serie Magic: The Gathering, attualmente in produzione su Netflix, e i game show ispirati a Trivial Pursuit e Scarabeo, andati in onda su The CW.