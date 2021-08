My Hero Academia: Shinsuke Sato regista del film live-action tratto dal manga

Shinsuke Sato, dopo il successo di Kingdom, farà il suo esordio alla regia di un progetto in lingua inglese con My Hero Academia, l'adattamento live-action per il grande schermo del famoso manga giapponese di Kohei Horikoshi che verrà prodotto da Legendary.

La storia è diventata una serie animata, arrivata alla quinta stagione, che è stata realizzata da Bones Inc. & Toho Animation, e ha dato vita a tre lungometraggi animati realizzati a partire dal 2018.

Il manga My Hero Academia è stato pubblicato a partire dal 2014 e racconta la storia del fan dei supereroi Izuku Midoriya, che sogna di diventare un eroe in un mondo in cui l'80% della popolazione possiede un super potere. Izuku, però, è nato senza alcuna capacità speciale e dopo un incontro casuale con All Might, il più grande eroe che il mondo abbia mai avuto, sfida tutte le aspettative si iscrive alla UA, l'accademia dei supereroei dove affronta delle sfide che lo obbligano a rischiare tutto pur di dimostrare di essere realmente speciale.

Shinsuke Sato ha già portato sullo schermo la storia del manga I Am a Hero, una versione live-action di Inuyashiki e Bleach. Kingdom, realizzato nel 2019, avrà un sequel e, nell'attesa, il filmmaker ha scritto e diretto la serie Alice in Borderland, destinata a Netflix, che ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.