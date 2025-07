My Dress-Up Darling, il regista della seconda stagione: "È stato difficile realizzarla senza materiale"

La seconda stagione di My Dress-Up Darling arriva dopo tre anni di attesa e con tante pressioni dietro le quinte. Il regista Shinohara Keisuke racconta le difficoltà nel restare fedele al manga di Fukuda, ancora in corso d'opera mentre l'anime attendeva proseguisse a sufficienza con la storia.

My Dress-Up Darling 2: difficoltà per cucire una stagione all'altezza

Dopo tre anni di silenzio e trepidazione, la seconda stagione di My Dress-Up Darling è pronta a debuttare, ma la sua creazione non è stata affatto una passeggiata tra stoffe e aghi dorati. Durante un'anteprima speciale al Ikebukuro Humax Cinemas, il regista Shinohara Keisuke ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nella realizzazione dei nuovi episodi. "Pensavo che il finale del primo episodio dell'originale fosse molto d'impatto," ha dichiarato, sottolineando l'intenzione di restare fedele allo spirito del manga di Shinichi Fukuda. Ma proprio quel rispetto per il materiale di partenza ha reso la seconda stagione "davvero difficile" da scrivere. A differenza della prima, in cui narrazione e durata combaciavano perfettamente, questa volta i tempi e i contenuti hanno richiesto un delicato lavoro di adattamento e attesa.

Shinohara non ha nascosto la fatica del processo: "Ci sembrava di poterci riuscire, ma la seconda stagione è stata molto più complicata... È come se la prima stagione avesse funzionato per caso, perché la storia di Fukuda-sensei e la lunghezza dell'anime si erano allineate per pura fortuna." Le sue parole raccontano un dietro le quinte carico di sfide creative, dove anche solo mantenere l'identità emotiva della serie è stato un atto d'equilibrismo tra passione e rispetto filologico.

Accanto a lui, anche Shoya Ishige, voce del timido Wakana Gojo, ha condiviso la propria esperienza, confessando di aver sentito sulle spalle tutto il peso delle aspettative dei fan. "Mi chiedevano ovunque: 'Quando comincia la seconda stagione?' Anche dopo l'annuncio ufficiale, continuavano a ripetermi: 'È l'unica cosa che aspetto'. Mi sono sentito sotto pressione come attore," ha spiegato.

La serie, basata sull'omonimo manga serializzato da Square Enix tra il 2018 e il 2025, torna con una nuova stagione firmata CloverWorks, lo stesso studio che aveva animato la prima nel 2022. L'alchimia tra Marin e Gojo - tra cosplay scintillanti e identità che si svelano a colpi di ago e filo - sarà ancora al centro del racconto. Il debutto è fissato per il 5 luglio su Crunchyroll.