My Dress-Up Darling, un aggiornamento delude i fan prima della seconda stagione attesa per l'estate

"My Dress-Up Darling" si prepara al grande ritorno con la seconda stagione dell'anime, attesa per luglio 2025. Il nuovo trailer svela personaggi inediti e un cosplay audace di Marin. Ma l'entusiasmo è smorzato: lo spin-off manga Bisque Doll de chu terminerà con un solo volume, lasciando i fan con un sapore dolce-amaro.

My Dress-Up Darling: nuovi personaggi in arrivo, ma lo spin-off si ferma

L'amatissima regina del cosplay Marin Kitagawa sta per fare il suo trionfale rientro sugli schermi. Dopo tre anni di attesa, My Dress-Up Darling torna con una seconda stagione, accompagnata da un trailer che ha subito catturato l'attenzione del pubblico. Marin e Wakana Gojo sono di nuovo insieme: la scena in cui dividono un bastoncino di Pocky è tanto giocosa quanto carica di sottotesto, mentre nuovi personaggi si affacciano all'orizzonte e i costumi si fanno sempre più audaci - incluso un provocante bunny outfit.

A dare ritmo al tutto ci pensa Spira Spica, la band pop-rock che aveva già firmato l'opening della prima stagione e che ora torna con un nuovo brano: "Blue and Sparkle". Basato sul manga di Shinichi Fukuda, l'anime aveva già conquistato critica e pubblico per la sua celebrazione del mondo del cosplay e per la delicata esplorazione del protagonista maschile alle prese con la passione per le bambole hina. Il regista Keisuke Shinohara ha sottolineato come il fascino di Marin risieda nella sua sincerità: "Ha rispetto per se stessa e per gli altri, e non ha paura di dire ciò che pensa, ma in amore può diventare timida - e questo la rende tremendamente umana."

Mentre cresce l'attesa per la nuova stagione animata, i fan devono anche incassare una notizia meno entusiasmante. Bisque Doll de chu, spin-off ufficiale del manga, si concluderà già con il primo volume, in uscita in Giappone il 25 luglio 2025. Scritto e disegnato da Choboraunyopomi, il manga era partito a dicembre 2024, appena un mese dopo la fine della serie principale. Sembrava una promessa di continuità per chi voleva ancora abitare quell'universo narrativo, ma il sogno si è rivelato breve: secondo quanto riportato su Amazon Japan, non ci sono al momento piani per altri volumi né per ulteriori spin-off. Il destino di My Dress-Up Darling, dunque, sembra giocarsi tutto nella seconda stagione dell'anime - che potrebbe anche incorporare gli eventi dello spin-off. Un ultimo giro di valzer per Marin e Gojo? Forse sì, ma con lo stile che solo loro sanno mettere in scena.