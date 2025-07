Murderbot: Apple TV+ rinnova la serie sci-fi per una seconda stagione

Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato Murderbot per una seconda stagione. La conferma è arrivata giovedì, a poche ore dalla messa in onda del finale della prima stagione, in uscita venerdì sulla piattaforma.

Murderbot, trama e cast

La serie, adattamento del primo libro dell'acclamata saga firmata da Martha Wells, è un mix originale di fantascienza, thriller e umorismo. Protagonista è un costrutto di sicurezza dotato di autocoscienza, che prova repulsione per le emozioni umane ma non riesce a restare indifferente alla vulnerabilità dei suoi clienti. A interpretarlo, Alexander Skarsgård, che è anche produttore esecutivo.

Murderbot. Alexander Skarsgård in una scena della serie.

Nella prima stagione, Murderbot è costretto a celare la propria indipendenza mentre si ritrova coinvolto in una missione ad alto rischio. Il suo vero desiderio? Restare in disparte a guardare soap opera futuristiche, mentre riflette sul suo posto nell'universo.

Dietro la serie ci sono Chris e Paul Weitz, creatori e showrunner del progetto, già noti per il loro lavoro su altri successi cinematografici e televisivi. Oltre a Skarsgård, il cast include Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski.

"Siamo entusiasti della risposta che Murderbot ha ricevuto dal pubblico e non vediamo l'ora di tornare nell'universo creato da Martha Wells", hanno dichiarato Chris e Paul Weitz in una nota ufficiale. "Lavorare con Alexander, Apple, CBS Studios e il resto del team è stato un privilegio",

Murderbot. Il cast in una scena della serie.

Anche Matt Cherniss, responsabile dei contenuti di Apple TV+, ha commentato il rinnovo: "Chris, Paul, Alexander e tutta la squadra hanno creato un adattamento originale, brillante e profondamente coinvolgente, che ha conquistato spettatori in tutto il mondo. Siamo curiosi di vedere dove ci porteranno Murderbot e Sanctuary Moon nella seconda stagione".

Murderbot è prodotta da CBS Studios. I fratelli Weitz scrivono, dirigono e producono attraverso la loro casa di produzione Depth of Field, affiancati da Andrew Miano. David S. Goyer e Keith Levine sono produttori esecutivi per Phantom Four, mentre Martha Wells partecipa come produttrice consulente.