Murder at Yellowstone City: Thomas Jane, Gabriel Byrne e Richard Dreyfuss nel trailer del western

Thomas Jane, Gabriel Byrne e Richard Dreyfuss nel trailer del western Murder at Yellowstone City, ambientato in una cittadina del Montana.

È stato diffuso il primo trailer del western Murder at Yellowstone City, che mette in evidenza un sinistro mistero nel vecchio West. Supercast capitanato da Gabriel Byrne e Thomas Jane. Con loro Isaiah Mustafa, Anna Camp, Aimee Garcia, Emma Kenney, with Nat Wolff e il veterano Richard Dreyfuss. il film è diretto da Richard Gray, da una sceneggiatura di Eric Belgau.

La città di Yellowstone, Montana, un tempo pacifica e in forte espansione, ha attraversato tempi difficili, ma quando un cercatore locale trova l'oro, le cose sembrano cambiare. Ogni speranza viene presto infranta quando il cercatore viene trovato morto e lo sceriffo arresta rapidamente un misterioso nuovo arrivato. Ma niente è così semplice in questa sonnolenta cittadina del West, con gli abitanti del posto che hanno segreti da mantenere e ragioni per uccidere. Mentre i brutali omicidi continuano, mettendo vicino di casa contro vicino, Yellowstone City segue un sanguinoso percorso verso una resa dei conti finale a cui non tutti sopravviveranno.

Thomas Jane ha da poco concluso la lavorazione dell'horror Slayers e del drammatico Bosco, tratto da una storia vera. Gabriel Byrne ha appena ultimato le riprese di Lamborghini Lamborghini, biopic dedicato alla storia di Ferruccio Lamborghini dove ha il ruolo di Enzo Ferrari.