Mulan è disponibile anche su Amazon Fire TV: accordo raggiunto con Disney+

La versione premium (quindi ad un costo aggiuntivo) di Mulan è da oggi disponibile all'acquisto all'interno dell'app Disney+ su dispositivi Amazon Fire TV e Fire Tablet. L'annuncio è arrivato direttamente dalle due società, a seguito di una lunga contrattazione tra le parti.

Non sono stati rilasciati dettagli riguardanti l'accordo raggiunto da Amazon e Disney+, ma questo colma un'importante lacuna in termini di abilitazione dei pagamenti per gli abbonati a Disney+. Gli utenti sarebbero stati sì in grado di guardare Mulan tramite i dispositivi Amazon, ma avrebbero dovuto visitare il sito web di Disney+ per effettuare l'acquisto, per poi tornare di nuovo al proprio dispositivo per guardarlo. L'accordo dell'ultimo minuto tra Amazon e Disney elimina questo problema ma per il momento non si sa ancora se risulti valido anche in italia. Mulan è disponibile tra i titoli premium ad un costo aggiuntivo di 21,99€ per gli abbonati a Disney+.

Mulan: un primo piano di Yifei Liu

La modalità di rilascio del film è stata forzata dall'emergenza sanitaria: dopo una lunga serie di rinvii (il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale a marzo), Disney ha optato per una coraggiosa uscita direttamente in streaming, facendo storcere il naso a chi crede fermamente che un live action del genere perda tutto il proprio fascino con una visione casalinga, e scatenando le critiche di chi considera 21,99€ uno costo eccessivo per un film in streaming. Quel che è sicuro, ad oggi, è che Mulan è stato già elogiato da una buona fetta di critica e dagli abbonati Disney+ che hanno scelto di spendere i soldi necessari per accedere alla visione del titolo. In fondo c'erano pochi dubbi, considerato lo stile del live action che poteva guadagnare parecchio, come infatti è successo, da un adattamento cinematografico, ma questi consensi raccolti nelle ultime ore non fa altro che aumentare la tentazione di chi dice di poter aspettare tranquillamente il 4 dicembre per vedere Mulan senza costi aggiuntivi, compreso quindi nel proprio abbonamento ma, in realtà, non desidera altro che spendere quei soldi e godersi uno dei live action meglio riusciti finora.

Quanto accaduto con Mulan in termini di disponibilità su Amazon Fire, rispecchia il periodo del lancio di Disney+ negli Stati Uniti, risalente allo scorso novembre. Meno di una settimana prima del debutto di Disney+, Amazon e Disney hanno raggiunto un accordo. I principali punti vendita digitali, in particolare Amazon Fire e Roku, stanno esercitando un'influenza crescente nell'era dello streaming ma hanno ancora altri obiettivi da raggiungere in termini di accordi. Entrambe le società, infatti, devono ancora raggiungere accordi per trasportare HBO Max e Peacock a causa delle differenze sui termini.