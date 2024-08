Mufasa: The Lion King, ecco il nuovo trailer mostrato al D23

Recentemente, durante l'evento D23 Expo 2024, Disney ha rivelato nuovi dettagli su Mufasa: The Lion King, il prequel del classico animato Il Re Leone. Nel corso dell'evento è stato mostrato anche un nuovo trailer che rivela ulteriori approfondimenti sulla trama.

Mufasa e Scar nel nuovo trailer

Diretto da Barry Jenkins, vincitore dell'Oscar per Moonlight, il film esplorerà le origini di Mufasa e la sua ascesa come Re delle terre del branco, raccontando la sua storia da cucciolo orfano. A differenza del film originale, in cui Mufasa è già un leader forte e rispettato, questo prequel approfondirà il suo passato, mostrando le difficoltà e le sfide che ha dovuto superare per guadagnarsi il suo posto come re. Inoltre, il film alternerà la storia di Mufasa con quella di altri personaggi già conosciuti, come Scar, il fratello di Mufasa, fornendo una visione più completa del loro rapporto.

Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. sono stati scelti per dare voce, rispettivamente, a Mufasa e Scar, dando vita a versioni più giovani e inesperte dei personaggi che i fan hanno conosciuto nel film del 1994. La storia sarà raccontata attraverso i ricordi di Rafiki, Timon e Pumbaa, che serviranno anche come narratori, mantenendo il tono iconico e l'umorismo che i fan si aspettano.

Il film utilizzerà la stessa tecnologia di realtà virtuale utilizzato nel remake live-action del 2019. Barry Jenkins ha dichiarato che il film non sarà solo una celebrazione del personaggio di Mufasa, ma esplorerà temi universali come la famiglia, la lotta per il potere, e il sacrificio. Jenkins ha anche espresso la sua emozione per il progetto, sottolineando quanto sia importante per lui lavorare su una storia che ha un significato così profondo per molte persone.

Disney ha annunciato che Mufasa: The Lion King arriverà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024.