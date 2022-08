Mtv Award 2022, i Maneskin vincono il premio per il miglior video alternativo

I Maneskin si sono aggiudicati il premio per il miglior video alternativo agli Mtv Award 2022: è la prima volta per un gruppo italiano.

Nuovo successo per i Maneskin: la band rock agli Mtv Award 2022 vince il premio miglior video alternativo. Nessun gruppo italiano, prima di ieri, era stato premiato nella categoria Best Alternative. I vincitori di Sanremo 2021 hanno trionfato grazie al brano I wanna be your slave.

I Maneskin nella notte degli MTV Award erano candidati in due categorie, le nomination per i Maneskin erano arrivati nelle sezioni Best New Artist e Best Alternative Video, per I wanna be your slave. La band romana è stata premiata in quest'ultima categoria, dove ha battuto artisti del calibro di Avril Lavigne, Imagine Dragons, Panic! at the Disco, Machine Gun Kelly e Twenty One Pilots.

"È straordinario. Non ce lo aspettavamo. È un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara", ha detto Damiano David, subito dopo aver ritirato il premio. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno avuto anche il privilegio di cantare sul palco Prudential Center di Newark, in New Jersey, dove si sono esibiti con Supermodel, l'ultimo successo presentato in anteprima all'Eurovision Song Contest.

Il gruppo ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina "Quando sarà possibile saremo fra i primi a mettere piede da quelle parti per abbracciare i fan".

Per esibirsi alla prestigiosa manifestazione i Maneskin hanno dovuto annullare due date del loro tour, entrambe nel Regno Unito. Prossimamente il gruppo partirà per il Sudamerica. Il 3 novembre torneranno negli Stati Uniti per esibirsi a San Francisco. Il prossimo anno inizieranno una serie di concerti in Europa, con Torino, prima tappa, dove suoneranno il 25 febbraio.