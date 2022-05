Ms. Marvel: le prime reazioni lodano Iman Vellani e sostengono sia la "miglior serie del MCU per Disney"

Tra due settimane debutterà su Disney+ la serie Ms. Marvel e le prime reazioni online sono particolarmente positive.

I critici americani hanno potuto vedere in anteprima due episodi e i loro commenti sono quasi del tutto unanimi, promuovendo a pieni voti il progetto realizzato da Marvel Studios.

Le prime due puntate di Ms. Marvell sono state lodate per essere divertenti, deliziose e in grado di portare in vita in modo estremamente convincente il personaggio di Kamala Khan, la famiglia della protagonista e la città in cui vive.

L'interpretazione di Iman Vellani, giovane esordiente scelta per il ruolo della supereroina, sembra aver convinto davvero tutti e più di un critico ha sostenuto che l'attrice ha davanti a sé un futuro radioso, non solo nel MCU.

A essere apprezzato è stato anche lo spazio dato alla diversità, con molte persone che hanno sostenuto di essersi sentite rappresentate per la prima volta in un progetto della Marvel.

Nelle prime due puntate ci saranno poi degli omaggi agli Avengers e lasceranno la voglia di vederne altri.

Ecco alcune delle reazioni condivise online:

Nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, protagonista di Ms. Marvel, ci sarà Iman Vellani, al suo esordio come attrice.

Ms. Marvel è una nuova serie originale che introduce il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, la ragazza si sente sempre un po' a disagio... Finché non ottiene i superpoteri. La vita diventa migliore con i superpoteri, giusto?.

Ms. Marvel debutta su Disney+ l'8 giugno.