Ms. Marvel: prima foto di Iman Vellani con il costume di Kamala Khan

Ecco le prime foto di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan in Ms. Marvel, nuova serie che sarà distribuita in streaming su Disney+

Just Jared ha condiviso su Twitter le prime foto che ritraggono Iman Vellani con indosso il costume di Kamala Khan, protagonista di Ms. Marvel, nuovo show targato Marvel che sarà distribuito in streaming su Disney+.

Come riportato da ComingSoon.net, le due foto condivise da Just Jared hanno consentito ai fan di dare il primo sguardo al look finale di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan in Ms. Marvel. A giudicare dai due scatti, l'attrice indosserà un'uniforme rossa e blu molto simile a quella portata dal suo personaggio nei fumetti.

Ms. Marvel è la nuova serie appartenente al Marvel Cinematic Universe che racconta il personaggio di Kamala Khan, una ragazza americana originaria del Pakistan ma cresciuta nel New Jersey. Ottima studentessa, avida gamer e vorace autrice di fan fiction, la ragazza segue i supereroi ed è particolarmente appassionata di Captain Marvel. Nonostante questo, Kamala non si trova molto bene a scuola e a casa. Cosa accadrebbe se la ragazza avesse i super poteri? La situazione migliorerebbe o peggiorerebbe?

A unirsi a Iman Vellani in Ms. Marvel saranno anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha. La serie sarà distribuita nel corso dell'anno e Kevin Feige ha confermato che, molto probabilmente, insieme a Moon Knight e a She-Hulk, anche Kamala Khan farà la sua apparizione al cinema nel Marvel Cinematic Universe.