Mrs. Doubtfire stasera in TV su Italia 1 il film con Robin Williams

Mrs Doubtfire vi aspetta in TV stasera su Italia 1, per una prima serata all'insegna di equivoci spassosi, disastri e un indimenticabile Robin Williams nei panni della mitica tata.

La trama di Mrs Doubtfire - mammo per sempre racconta vede protagonista Daniel Hillard, un talentuoso doppiatore che resta senza lavoro in seguito ad una lite con il suo capo. Daniel è sposato da 14 anni con Miranda, un'arredatrice d'interno, ma il loro matrimonio è in crisi e lei, in seguito ad una disastrosa e caotica festa di compleanno organizzata dal marito per uno dei suoi tre figli e la lite furibonda che ne consegue, finisce per chiedergli il divorzio.

Il giudice affida i figli temporaneamente a Miranda e Daniel, che è disoccupato, può vederli solo il sabato. Come se non bastasse, il giudice dà un ultimatum a Daniel: entro tre mesi dovrà trovarsi un lavoro e una casa in cui vivere.

Un sabato sera Miranda accenna a Daniel che ha deciso di assumere una tata che si occuperà dei figli e a quel punto a lui viene un'idea originale, ma potenzialmente pericolosa. Sarà lui la tata che si occuperà dei figli! Con un travestimento adeguato e perfetto e con le sue abilità vocali, Daniel riesce a farsi assumere senza destare nessun sospetto in sua moglie ed entrerà nuovamente a far parte della quotidianità della sua famiglia! Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Miranda non inizia a frequentare un altro uomo.

Mrs. Doubtfire è un divertentissimo film per tutti diretto da Chris Columbus che vede nel cast un indimenticabile Robin Williams nei panni di Daniel e della signora Euphegenia Doubtfire, una matura ed esperta governante. Accanto a Williams, nei panni di sua moglie, c'è Sally Field, quindi Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Matthew Lawrence e Mara Wilson.

Molti anni dopo il cast del film ha raccontato quello che fu il primo incontro con Robin Williams prima di iniziare le riprese: In particolare Lisa Jakub ricorda che quando andò al provino per il ruolo della figlia maggiore di Williams e Sally Field, venne presentata a quella che le apparve come una "donnona scozzese",: "Pensavo fosse la mamma del mio capo e volevo fare una buona impressione. Solo più tardi scoprii che era Robin Williams e caddi letteralmente dalle nuvole". Anche Martin Lawrence ha ricordato di esserci cascato, anche se per poco: "Per due o tre minuti non mi ero reso conto che fosse lui, poi però ho intuito che stava succedendo qualcosa di strano. Fu Robin Williams a scegliermi. Si chinò su di me e mi disse: mi piaci davvero. Voglio che interpreti mio figlio. Poi girò le spalle alla telecamera e mi pizzicò così forte, in quel punto sensibile tra il braccio e il petto. La mia fu una reazione normale, gli dissi: Ehi! mi hai fatto male. Cosa stai facendo? Tutti nella stanza cominciarono a ridere. Quello è stato il momento in cui ho ottenuto il ruolo. Il fatto che abbia reagito in quel modo a Mrs. Doubtfire era quello che stavano cercando e Robin lo sapeva".