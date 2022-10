Mr Harrigan's Phone, su Netflix in streaming da oggi

Mr. Harrigan's Phone, il nuovo film tratto dal racconto di Stephen King e diretto da John Lee Hancock, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 5 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

In una piccola città il giovane Craig (Jaeden Martell) conosce il signor Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland), e i due instaurano un improbabile rapporto di amicizia basato sull'amore condiviso per i libri e la lettura. Quando il signor Harrigan muore, Craig scopre che non tutto se n'è andato con lui e capisce di poter stranamente comunicare con l'amico nella tomba attraverso l'iPhone. Una storia soprannaturale di formazione che mostra che certi legami non si dissolvono mai.

Mr. Harrigan’s Phone: Jaeden Martell in una scena

Tratto dal racconto di Stephen King, Mr. Harrigan's Phone è scritto e diretto da John Lee Hancock e prodotto da Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken. Il cast include anche Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O'Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott. Hancock aveva parlato dell'adattamento del racconto dichiarando: "Si tratta di una storia di sole 80 pagine, devi quindi cogliere il senso della storia attivandolo in parte con scene che non sono necessariamente contenute nel racconto. Finisci una sceneggiatura e ti rendi conto che devi inviarla a Stephen, e otterrai un 'approvazione o una bocciatura... Dici, 'Oh, mio ​​Dio, Stephen King sta leggendo la mia sceneggiatura. Spero che gli piaccia.'"