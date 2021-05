Mr. Corman: primo sguardo a Joseph Gordon-Levitt nella serie comica Apple TV+

Mr. Corman: la prima foto di Joseph Gordon-Levitt nella serie comica

Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, Apple TV+ ha diffuso la prima foto di Joseph Gordon-Levitt nella serie comica Mr. Corman, che lo vedrà impegnato in veste di interprete, creatore e regista.

Lo show racconta i giorni e le notti di Josh Corman, artista nel cuore che non è riuscito a sfondare nella musica e così sbarca il lunario facendo l'insegnante di una scuola pubblica della San Fernando Valley. La sua ex fidanzata Megan lo ha lasciato, sostituita dal suo migliore amico Victor, che si è trasferito a casa sua. Josh sa di avere molto di cui essere grato, ma si ritrova a combattere ansia, frustrazione, solitudine e il sospetto di non essere un granché come compagnia.

Nel cast di Mr. Cormanù, oltre a Joseph Gordon-Levitt, troviamo Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward e Hector Hernandez.

Mr. Corman debutterà su Apple TV+ il 6 agosto.