Mr. Bean al posto di Charlize Theron: lo spot deepfake di J'adore è da morire

Mr. Bean è il protagonsita di un sorprendente spot deepfake in cui l'iconico personaggio prende il posto di Charlize Theron, la protagonista originale del video promozionale realizzato per J'Adore.

Il filmato fonde le immagini originali realizzate per promuovere il profumo di Dior con il volto del personaggio interpretato da Rowan Atkinson. Mr. Bean, con un'inedita chioma bionda, viene quindi mostrato mentre esce senza abiti da una vasca e sfila poi in modo sensuale con un elegante abito dorato.

La tecnica deepfake viene utilizzata per sovrapporre immagini o video esistenti con altri contenuti, ottenendo effetti incredibilmente realistici, situazione che alle volte causa non pochi problemi alle celebrities che possono essere ritratte persino in video a luci rosse o in fake news.

Quando la tecnologia viene però usata in modo ironico i risultati sono davvero memorabili, come accaduto con il personaggio interpretato da Rowan Atkinson!