35 anni di Mr. Bean, 10 momenti più esilaranti dalla serie con Rowan Atkinson

Mr. Bean soffia su 35 candeline, nella celebre serie tv britannica con Rowan Atkinson nel ruolo dell'iconico protagonista. Andata in onda, per la prima volta, su ITV il giorno di Capodanno del 1990 la sitcom è diventata un vero e proprio cult, conquistando il cuore di grandi e piccini. La trama ruota attorno alle rocambolesche disavventure di Mr. Bean, un bizzarro ometto inglese che comunica quasi esclusivamente attraverso espressioni facciali e gesti, senza mai pronunciare una parola. Il maldestro e irresistibile personaggio ha avuto origine negli spettacoli teatrali di Atkinson negli anni '80, per poi approdare prima sul piccolo schermo e successivamente al cinema.

Rowan Atkinson è Mr. Bean, protagonista della spassosa serie televisiva.

Con solo 14 episodi live-action prodotti, la serie è stata una delle più popolari del decennio, trasmessa in oltre 190 paesi. Il mattatore inglese ha rivelato che il suo alter ego infantile trae ispirazione principalmente da Monsieur Hulot, creato da Jacques Tati, piuttosto che da altri titani della commedia come Buster Keaton, con cui è stato spesso paragonato. Mr. Bean è diventato uno dei character più amati della televisione, simbolo di una comicità senza tempo. Dalle peripezie nel preparare un tacchino alle scene surreali legate al solenne incontro con la famiglia reale, le sue gag hanno fatto ridere milioni di spettatori in tutto il mondo. Festeggiamo il mitico combinaguai british nei 10 momenti più divertenti dello show.

Mr. Bean gioca a mini-golf

Mr. Bean alle prese con il minigolf

In questo episodio imperdibile, Mr. Bean trascorre l'intera giornata cercando di fare un buco nel mini-golf, ma i suoi tentativi lo portano sempre più lontano dal campo, fino a farlo arrivare ai confini della città. È un classico da vedere rivedere, con il maldestro ometto che provoca con nonchalance caos in strada.

Mr. Bean alla messa

Mr. Bean in chiesa

Durante l'omelia in chiesa, Mr. Bean non riesce proprio a nascondere la noia e, per evitare di addormentarsi, come quando è crollato esausto sul pavimento, cerca di passare il tempo biascicando una caramella.

Mr. Bean all'ospedale

Mr. Bean al pronto soccorso ruba il posto in fila a un altro paziente

Mr. Bean arriva in ospedale con la mano incastrata in una teiera, dando il via a una serie di gag. Determinato a evitare la lunga attesa per il dottore, scatena piccoli litigi per cercare di saltare la fila, ma con scarso successo. Non volendo rassegnarsi, escogita un piano subdolo: ruba il numero di attesa a una paziente completamente avvolta nelle bende. Diabolico!

Mr. Bean festeggia l'anno nuovo

Mr. Bean si prepara per il Capodanno

Mr. Bean trasforma il party di Capodanno in un disastro, dopo che i suoi malcapitati ospiti scoprono che è del tutto impreparato a fare da padrone di casa. Senza rinfreschi né bevande da offrire, si cimenta in soluzioni stravaganti. Un esempio? Mescola zucchero e aceto nel tentativo disperato di sostituire lo champagne.

Mr. Bean dipinge il suo appartamento

Mr. Bean decide di tinteggiare il suo appartamento

Mr. Bean decide che è arrivato il momento di rinnovare il suo appartamento. Tuttavia, si rende presto conto che immergere la testa del suo orsacchiotto nella vernice non è il metodo più efficiente per tinteggiare l'intera parete. Così, escogita un piano geniale: piazza della dinamite in un barattolo di vernice e lascia che l'esplosione faccia il lavoro al posto suo.

Mr. Bean taglia i capelli

Mr. Bean decide in versione hair stylist

Se vedete Mr. Bean dal parrucchiere, meglio cambiare salone: è una lezione che i malcapitati clienti di questo episodio hanno imparato a proprie spese. Scambiato per il barbiere, il buffo ometto si lancia in una serie di improbabili "tagli creativi" con risultati catastrofici.

Mr. Bean al cospetto della Regina

Mr. Bean al cospetto della Regina

In fila per incontrare la Regina Elisabetta II, Mr. Bean si imbatte in una serie di disavventure nel tentativo di sembrare presentabile. Tra goffi stratagemmi per nascondere uno spray per l'alito o usare una cordicella come filo interdentale, finisce per colpire accidentalmente sua Maestà.

Mr. Bean sostiene un esame

Mr. Bean ha dato prova della sua comicità mimica al meglio, in uno sketch in cui affronta un esame per cui non è affatto preparato. Quando si rende conto di non sapere nemmeno una risposta, tenta di barare ma senza successo.

Mr. Bean al ristorante

Mr. Bean al ristorante

A cena in un ristorante di lusso, Mr. Bean tenta di sbarazzarsi della bistecca che aveva ordinato, nascondendo dei pezzi in posti improbabili, come sul fondo del piatto, dentro un panino e nei pantaloni del violinista.

Mr. Bean fa il bucato

MR. Bean in lavanderia

C'è qualcosa di così speciale nello sketch della lavanderia da renderlo un classico. Forse è lo scontro con il bullo, un personaggio divertente di per sé, o il fatto che Mr. Bean riesca a indossare una gonna meglio di una mannequin. O forse è la scena in cui il suo orsacchiotto si rimpicciolisce a tal punto da entrare nella tasca, un momento di tenerezza assoluta.