Movieplayer al Comicon Napoli 2025, il programma e le live di sabato 3 maggio

La giornata di sabato 3 maggio alla XXV edizione del COMICON Napoli si preannuncia come un caleidoscopio di creatività, tra anteprime esclusive, ospiti internazionali e sfide cosplay. Dalle incursioni nella nuova animazione italiana con Lillo e Frank Matano alle visioni d'autore di Altan, passando per manga, videogiochi e premiazioni: una festa pop che celebra ogni forma di immaginazione.

Spettacoli, icone e sorprese: il sabato firmato COMICON

Sono Lillo: Posaman in una scena della serie Prime Video

A Napoli la fantasia prende il largo nella terza giornata della XXV edizione del COMICON, dove sabato 3 maggio la Mostra d'Oltremare si trasforma in un crocevia di mondi immaginari. Ad accendere la miccia ci pensano, dalle 14.00 alle 15.00 all'Auditorium Teatro Mediterraneo, Lillo e Frank Matano, protagonisti di "Il Baracchino", una nuova serie animata italiana dal gusto surreale che debutterà su Prime Video il 3 giugno. Insieme ai registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, porteranno sul palco un'anteprima che promette comicità fuori dagli schemi.

Ma il palco dell'Auditorium accoglierà anche Barbascura X e Sio per una lezione (del tutto scientifica e semiseria) tra battute e divulgazione. Intanto, la Sala Andrea Pazienza si riempirà di storia e matite: alle 18.00 Altan e Zerocalcare si confronteranno tra fumetto e politica, celebrando due tappe fondamentali della loro carriera. Poco prima, sempre lì, sarà il turno di "Absolute Batman" con Scott Snyder e Nick Dragotta, artefici del nuovo universo DC dove l'Uomo Pipistrello si reinventa, spogliato di ricchezze ma non di eroismo.

Tra manga, cosplay e sogni in musica

Dal Giappone alla Corea, passando per l'universo fantasy delle Winx, la giornata esplode in un turbine di suggestioni visive e sonore. Il sensei Shin'Ichi Sakamoto, dalle 16.00 - 17.35 a Sala Italia, incanterà il pubblico con uno showcase dal vivo che svela l'anima fisica e poetica del manga, mentre Darick Robertson, disegnatore di The Boys, rifletterà su come i supereroi siano oggi più che mai specchi politici del nostro tempo. Occhi puntati anche su Boichi, autore di Dr. Stone dalle 17.00 - 18.00 a Sala Hiroba, che svelerà retroscena e progetti futuri, e su Paskim, regina del manhwa contemporaneo, che condurrà gli spettatori nella psicologia affilata del suo Lost in the Cloud.

In una parentesi musicale, Virginia Bocelli presenterà in esclusiva "Forever Winx", inno magico del reboot in arrivo. Il pomeriggio si accende con la Cosplay Challenge Pro, spettacolo competitivo e colorato, mentre in serata l'Auditorium ospiterà la cerimonia ufficiale del Palmarès, con i rinnovati Premi COMICON e Micheluzzi consegnati da una giuria d'eccezione.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 3 maggio

10:00 Maratona Comicon 2025

14:00 Intervista a Barbascura X

16:00 Intervista a Jyamma Games (Enotria)

Gli appuntamenti di Movieplayer.it saranno riportati nel calendario delle live su YouTube e vi basterà seguire gli aggiornamenti sul sito e i nostri canali TikTok e Instagram, per rimanere sempre aggiornati da Napoli con contenuti esclusivi.