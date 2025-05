Comicon Napoli 2025, tutti i vincitori: Zerocalcare premiato per il miglior fumetto

Si chiude la 25ª edizione del Comicon Napoli: trionfa Zerocalcare con Quando muori resta a me, omaggio ad Altan per una carriera iconica e riflettori accesi sulle eccellenze del fumetto italiano e internazionale.

Il Comicon Napoli ha chiuso i battenti per la sua 25ª edizione con l'attesa cerimonia di premiazione, tenutasi il 3 maggio 2025 presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo. Tra i protagonisti assoluti di quest'anno figura Zerocalcare, che con la sua opera Quando muori resta a me ha conquistato il premio come Miglior Fumetto dell'anno, riaffermando il suo ruolo centrale nel panorama del fumetto contemporaneo.

La giuria di quest'anno, composta da personalità di spicco del mondo artistico e culturale - tra cui Teresa Radice, Gianluca Fru, Francesca Michielin, Ghemon e Alessandra Roncato - ha selezionato i vincitori delle varie categorie tra una ricca rosa di opere italiane e internazionali.

Altan, celebre autore della Pimpa e voce satirica fra le più amate in Italia, ha ricevuto il Premio Speciale Comicon alla Carriera, in un anno particolarmente simbolico che segna il 50° anniversario della nascita del suo iconico personaggio.

Ecco l'elenco completo dei vincitori di questa edizione:

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Miglior Fumetto: Quando muori resta a me di Zerocalcare (Bao Publishing)

Miglior Serie Italiana: 500 piedi (Topolino #3597/3602), di Bruno Enna e Davide Cesarello (Panini Comics)

Miglior Sceneggiatura: Zodiac. Un graphic memoir di Ai Weiwei, di Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini (Oblomov Edizioni)

Miglior Disegno: Animali domestici, di Bianca Bagnarelli (Coconino Press)

Migliore Opera Prima : Bestie in fuga, di Daniele Kong (Coconino Press)

Nuove Strade - Migliore Autoproduzione: Quando Succede, di Alessandro Giordano (Macondo)

PREMI COMICON (opere internazionali)