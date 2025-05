Comicon Napoli, si pensa già al 2026 dopo un'edizione record: ecco le date del prossimo anno

Si è conclusa con un successo straordinario l'edizione 2025 del Comicon Napoli. Sold out ancor prima dell'apertura e un'affluenza davvero da record, con 183.000 visitatori in totale, per una crescita del 4,6%.

Oltre 600 gli eventi distribuiti su più di 30.000 metri quadrati di spazi coperti e 50.000 metri quadrati all'aperto, con tanto di teatro da 850 posti, numerose sale per incontri, palchi per incontri dal vivo e un'arena open air da 6.000 posti.

Il Comicon Napoli punto di riferimento in Italia

La fiera ha confermato l'impatto economico generato, passando dai 36 milioni di euro del 2023 ai 42 milioni del 2024, anche grazie ad una proposta culturale particolarmente varia e ricca.

Primo piano di Zerocalcare

La prossima edizione napoletana si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Comicon Napoli si conferma una grande attrazione per i giovani, visto che il 60% del pubblico di appassionati di fumetti, cinema, serie tv e videogame, ha meno di 25 anni.

Gli ospiti e le anteprime illustri del Comicon Napoli 2025

Tra i partecipanti maggiormente attesi dell'edizione di quest'anno spiccano Max Pezzali, che ha presentato il suo nuovo fumetto, e diverse anteprime come Pesci Piccoli 2 dei The Jackal, e la serie animata Il Baracchino, doppiata da Lillo e Frank Matano.

Anche il live action di Dragon Trainer ha catturato l'attenzione dei fan, oltre ai panel con il Magister Tanino Liberatore, il game designer Yuji Horii, Francesca Michielin, Asia Argento, gli autori di Bungo Stray Dogs e i mangaka Shin'Ichi Sakamoto e Boichi.

Una scena del live action di Dragon Trainer

Grande attenzione anche per i talk con Scott Snyder e Nick Dragotta, il fumettista Sio, Barbascura X, Altan, che ha ricevuto il Premio Speciale Comicon 2025 alla Carriera, e Zerocalcare, vincitore del Premio Miglior Fumetto al Palmarès 2025 con Quando muori resta a me, di Bao Publishing.